Российская сторона была готова передать по обмену 935 украинских военнопленных, однако киевские власти согласились вернуть домой только 279 бойцов, заботясь о вызволении только тех, кто входил в нацбатальоны. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом году министерство обороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что Украина делает акцент только на тех своих бойцах, которые входили в состав экстремистских подразделений, судьба остальных киевскую администрацию не волнует. Захарова подчеркнула, что украинская сторона явно саботирует процесс обмена и желает лишь вызволить откровенных террористов и боевиков.