Российские военные дали возможность пленному бойцу ВСУ увидеться с женой

Встречу с женой провели для пленного солдата ВСУ Александра Бакая. Он увиделся с супругой в одном из пунктов содержания военнопленных, передаёт ТАСС.

По рассказам солдата, повестка ему пришла в 2022 году. Его отправили в учебку, несмотря на белый билет (освобождение от армии), а затем в составе украинских сил забросили в Мариуполь. В апреле 2022 года Бакая задержали.

«Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, что им нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы», — сказал военнопленный.

Волонтёр Марина Ашифина рассказала, что сейчас ведётся работа по освобождению Александра. За помощью обратилась супруга военнопленного Татьяна. По её словам, после освобождения мужа они останутся жить на территории Российской Федерации.