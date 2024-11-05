Госпиталь ВСУ в Константиновке завалили ранеными колумбийскими наёмниками

Множество колумбийских наёмников с ранениями поступило в военный госпиталь в Константиновке, который находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Николенко.

«Привезли в Константиновку. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион», — приводит слова пленного РИА «Новости».