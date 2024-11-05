Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 18:41

Госпиталь ВСУ в Константиновке завалили ранеными колумбийскими наёмниками

Пленный: Множество колумбийских наёмников госпитализированы в Константиновке

Множество колумбийских наёмников с ранениями поступило в военный госпиталь в Константиновке, который находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Николенко.

«Привезли в Константиновку. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион», — приводит слова пленного РИА «Новости».

На украинском они не говорили, уточнил Николенко.

ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для раненых
ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для раненых

Напомним, ранее стало известно о задержании двух экс-наёмников ВСУ из Колумбии. Суд в Москве арестовал их за участие в боях против РФ. Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество». Оба будут находиться в изоляторе до 22 октября 2024 года. Также Life.ru рассказывал, что атака колумбийских наёмников на украинских военных попала на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Колумбия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar