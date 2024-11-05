Госпиталь ВСУ в Константиновке завалили ранеными колумбийскими наёмниками
Пленный: Множество колумбийских наёмников госпитализированы в Константиновке
Множество колумбийских наёмников с ранениями поступило в военный госпиталь в Константиновке, который находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Николенко.
«Привезли в Константиновку. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион», — приводит слова пленного РИА «Новости».
На украинском они не говорили, уточнил Николенко.
Напомним, ранее стало известно о задержании двух экс-наёмников ВСУ из Колумбии. Суд в Москве арестовал их за участие в боях против РФ. Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество». Оба будут находиться в изоляторе до 22 октября 2024 года. Также Life.ru рассказывал, что атака колумбийских наёмников на украинских военных попала на видео.
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