Названо число мирных жителей, погибших с момента вторжения ВСУ в Курскую область
Курский омбудсмен Фирсов: С начала вторжения ВСУ погибли около 100 мирных курян
С начала вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибло около 100 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе, Владимира Фирсова, в социальной сети «В Контакте».
«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан», — говорится в заявлении.
В пресс-службе омбудсмена также ссылаются на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором упоминаются случаи жестокого обращения украинских военных с мирными жителями и применение пыток.
Военные действия начались утром 6 августа, и в приграничном регионе продолжаются бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Поселок Коренево, который стал местом ожесточенных столкновений, так и не был захвачен силами ВСУ .Ранее сегодня стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отводе войск из Курской области. Это совпало с победой Дональда Трампа на выборах в США. Республиканец сразу же пообещал положить конец всем в мире войнам.
Life.ru