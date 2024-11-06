Названо число мирных жителей, погибших с момента вторжения ВСУ в Курскую область

С начала вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибло около 100 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе, Владимира Фирсова, в социальной сети «В Контакте».

«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан», — говорится в заявлении.