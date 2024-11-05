Целое кладбище: Потери ВСУ на Курском направлении превысили самые мрачные прогнозы

За время боевых действий на Курском направлении противник понес потери, превышающие 29 800 военнослужащих, а также утратил 184 танка и 107 боевых машин пехоты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Среди потерь ВСУ в Курской области также фигурируют 107 бронетранспортеров, 1 082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть американских MLRS.

Кроме того, были уничтожены 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций радиолокационной электронной борьбы, 12 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции ПВО, а также 26 единиц инженерной и другой техники, среди которых 13 машин для разминирования, одна установка УР-77 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин.