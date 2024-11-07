Российские освободители ускорили наступление и взяли ещё одно село в Донбассе

Населённый пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) теперь находится под контролем российских освободителей. Об этом отчитались в Минобороны РФ в сводке за 7 ноября.

А ранее Минобороны РФ отчиталось об ударе по ракетным цехам и аэродромам ВСУ. Позже стало известно, что атака совершена по территории военного завода «Мотор Сич», а именно – на 66-й цех на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей в городе Запорожье.