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7 ноября, 09:24

Российские освободители ускорили наступление и взяли ещё одно село в Донбассе

Армия России освободила населённый пункт Кременная Балка в ДНР

Населённый пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) теперь находится под контролем российских освободителей. Об этом отчитались в Минобороны РФ в сводке за 7 ноября.

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Кременная Балка», — доложили в российском оборонном ведомстве.

А ранее Минобороны РФ отчиталось об ударе по ракетным цехам и аэродромам ВСУ. Позже стало известно, что атака совершена по территории военного завода «Мотор Сич», а именно – на 66-й цех на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей в городе Запорожье.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Андрей Бражников
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