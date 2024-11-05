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Регион
5 ноября, 09:28

Российские войска ударили по ракетным цехам и аэродромам ВСУ

Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и ударные беспилотники поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цеха производства ракет и украинские объекты энергетики. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Также удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.

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А ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об активности Российской армии на юге Украины, а Владимир Зеленский пожаловался на проблемы с украинской ПВО.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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