ВСУ угодили в смертельные «клешни» и потеряли сразу 23 опорника под роем Су-34 и ФАБов
Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении
Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении и в ходе контрманёвра заняли за сутки сразу 23 опорных пункта противника. По сведениям SHOT, ВСУ попытались атаковать у сёл Петропавловка и Голубовка, но вовремя были замечены разведкой.
Бои на Купянском направлении. Видео © SHOT
В итоге по украинской пехоте и технике был нанесён удар артиллерией и экипажем Су-34. Авиабомбы ФАБ-500 прилетели точно по целям, поразив личный состав и полевой склад боеприпасов ВСУ. Сразу после российские штурмовики взяли участок «в клешни» и стали занимать опорники один за другим, лавируя по окопной сетке и зачищая её. Итогом операции стало значительное приближение к Купянску, до него осталось 1,5 километра.
Минобороны РФ ранее отчиталось об ударе по ракетным цехам и аэродромам ВСУ. Позже стало известно, что атака совершена по территории завода «Мотор Сич», а именно – на 66-й цех на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей в городе Запорожье.