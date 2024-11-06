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Регион
6 ноября, 09:11

ВСУ угодили в смертельные «‎клешни» и потеряли сразу 23 опорника под роем Су-34 и ФАБов

Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении

Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении и в ходе контрманёвра заняли за сутки сразу 23 опорных пункта противника. По сведениям SHOT, ВСУ попытались атаковать у сёл Петропавловка и Голубовка, но вовремя были замечены разведкой.

Бои на Купянском направлении. Видео © SHOT

В итоге по украинской пехоте и технике был нанесён удар артиллерией и экипажем Су-34. Авиабомбы ФАБ-500 прилетели точно по целям, поразив личный состав и полевой склад боеприпасов ВСУ. Сразу после российские штурмовики взяли участок «в клешни» и стали занимать опорники один за другим, лавируя по окопной сетке и зачищая её. Итогом операции стало значительное приближение к Купянску, до него осталось 1,5 километра.

Минобороны РФ ранее отчиталось об ударе по ракетным цехам и аэродромам ВСУ. Позже стало известно, что атака совершена по территории завода «Мотор Сич», а именно – на 66-й цех на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей в городе Запорожье.

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SHOT

Андрей Бражников
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