Украинский военный завод «Мотор Сич» настиг удар возмездия: много раненых и убитых
Рогов заявил о сокрытии Киевом реальных потерь после удара ВС РФ по «Мотор сич»
ВСУ скрывают реальные потери от российского удара по одному из цехов завода «Мотор сич», заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«После прилёта по заводу «Мотор сич» на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненных. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции», — сообщил он ТАСС.
Согласно сведениям Рогова, что все пострадавшие занимались производством комплектующих и авиадвигателей для военных беспилотников. Он отметил, что подсчёт реальных потерь ВСУ контролируют киевские власти, которые следят за тем, чтобы избежать слива видео или фото из данного цеха.
Минобороны РФ ранее отчиталось об ударе по ракетным цехам и аэродромам ВСУ. Рогов же уточнил, что атака совершена по территории завода «Мотор Сич», а именно – на 66-й цех на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей в городе Запорожье.
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