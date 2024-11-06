Украинский военный завод «Мотор Сич» настиг удар возмездия: много раненых и убитых

ВСУ скрывают реальные потери от российского удара по одному из цехов завода «Мотор сич», заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После прилёта по заводу «Мотор сич» на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненных. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции», — сообщил он ТАСС.

Согласно сведениям Рогова, что все пострадавшие занимались производством комплектующих и авиадвигателей для военных беспилотников. Он отметил, что подсчёт реальных потерь ВСУ контролируют киевские власти, которые следят за тем, чтобы избежать слива видео или фото из данного цеха.