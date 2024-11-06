Россия сорвала охоту за головами на Украине мощным ударом по базе с более 100 военкомами

Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВСУ отказались выполнять боевые задания в той же Николаевской области, но уже в городе Вознесенске. Солдаты из 187-го батальона 123-й бригады ТрО устроили митинг. Мужчин не устроил уровень подготовки военнослужащих на фронте и нехватка вооружений. Просьбы от бойцов по поводу оружия были постоянными, но их никто не слышал. Вести боевые действия на фронте просто нечем.