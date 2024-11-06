Россия сорвала охоту за головами на Украине мощным ударом по базе с более 100 военкомами
Подполье: ВС РФ ударили по электроподстанции и базе в Николаевской области
Украина получила удар по базе и электроподстанции в Первомайске Николаевской области, где находилось более 100 сотрудников военкоматов. Подробности сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Николаевская область, прилёт по военным и энергетическим объектам. Около трёх часов ночи 6 ноября в стороне Первомайска раздалось три взрыва», — написал Лебедев.
До этого в Первомайске размещали ракетные дивизионы с межконтинентальными баллистическими ракетами, сейчас военные части «часто используются бандеровцами».
Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВСУ отказались выполнять боевые задания в той же Николаевской области, но уже в городе Вознесенске. Солдаты из 187-го батальона 123-й бригады ТрО устроили митинг. Мужчин не устроил уровень подготовки военнослужащих на фронте и нехватка вооружений. Просьбы от бойцов по поводу оружия были постоянными, но их никто не слышал. Вести боевые действия на фронте просто нечем.
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