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Регион
6 ноября, 05:36

Россия сорвала охоту за головами на Украине мощным ударом по базе с более 100 военкомами

Подполье: ВС РФ ударили по электроподстанции и базе в Николаевской области

Украина получила удар по базе и электроподстанции в Первомайске Николаевской области, где находилось более 100 сотрудников военкоматов. Подробности сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Николаевская область, прилёт по военным и энергетическим объектам. Около трёх часов ночи 6 ноября в стороне Первомайска раздалось три взрыва», — написал Лебедев.

До этого в Первомайске размещали ракетные дивизионы с межконтинентальными баллистическими ракетами, сейчас военные части «часто используются бандеровцами».

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Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВСУ отказались выполнять боевые задания в той же Николаевской области, но уже в городе Вознесенске. Солдаты из 187-го батальона 123-й бригады ТрО устроили митинг. Мужчин не устроил уровень подготовки военнослужащих на фронте и нехватка вооружений. Просьбы от бойцов по поводу оружия были постоянными, но их никто не слышал. Вести боевые действия на фронте просто нечем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Наталья Афонина
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