Российские военные нанесли удар по району авиабазы в Одесской области
Подполье: ВС РФ нанесли удар по артиллерийским складам в Болграде
Ночью в городе Болград Одесской области был нанесен удар по артиллерийским складам, расположенным рядом с авиабазой, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
«На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов, что между территорией бывшей 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ и танкодромом. Подробности выясняем, ведь там рядом ещё и учебный центр 98-й ВДД (Воздушно-десантной дивизии — Прим. Life.ru) и авиабаза», — отметил Лебедев.
Также он добавил, что в 00:30 был зафиксирован удар в припортовой зоне пригорода города Измаил. Что именно стало целью удара, пока уточняется. Однако местное сопротивление сообщает, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолёты, добавил координатор.
Подполье регулярно сообщает об ударах по украинским целям. Недавно они сообщили о прилёте по пункту дислокации наёмников и складу оружия ВСУ в Киеве.
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