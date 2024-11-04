Российские военные нанесли удар по району авиабазы в Одесской области

Ночью в городе Болград Одесской области был нанесен удар по артиллерийским складам, расположенным рядом с авиабазой, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.

«На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов, что между территорией бывшей 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ и танкодромом. Подробности выясняем, ведь там рядом ещё и учебный центр 98-й ВДД (Воздушно-десантной дивизии — Прим. Life.ru) и авиабаза», — отметил Лебедев.