Дезертиры из 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг в Николаевской области

Бойцы бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины отказались выполнять боевые задачи и самовольно покинули место своей дислокации в Донбассе. Примерно сто военнослужащих из 187-го батальона 123-й бригады ТрО устроили митинг в Вознесенске Николаевской области.

Солдаты выразили недовольство недостаточным уровнем подготовки и нехваткой вооружений, необходимых для выполнения боевых задач, сообщил украинский телеканал «Общественное». Военнослужащие подчеркнули, что не раз обращались с просьбой предоставить им больше оружия, так как им нечем вести боевые действия на фронте.