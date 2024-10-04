Дезертиры из 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг в Николаевской области
Бойцы бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины отказались выполнять боевые задачи и самовольно покинули место своей дислокации в Донбассе. Примерно сто военнослужащих из 187-го батальона 123-й бригады ТрО устроили митинг в Вознесенске Николаевской области.
Солдаты выразили недовольство недостаточным уровнем подготовки и нехваткой вооружений, необходимых для выполнения боевых задач, сообщил украинский телеканал «Общественное». Военнослужащие подчеркнули, что не раз обращались с просьбой предоставить им больше оружия, так как им нечем вести боевые действия на фронте.
Ранее Минобороны РФ официально объявило о полном освобождении Угледара в ДНР. Потеря города стала мощным ударом по имиджу Киева, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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