Военнослужащие ВС РФ спасли от смерти украинского бойца между донецкими сёлами Водяное и Нетайлово. Перед этим медик ВСУ больше суток прождал помощи, а затем и вовсе едва не стал жертвой намеренного дружественного огня. Подробностями истории с РИА «Новости» поделился сам уцелевший по имени Игорь Мацак.

Оказаться на волоске от гибели ему не посчастливилось в начале мая 2024 года. Получив ранение бедра, боец стал дожидаться своих в посадках. Надежда была на соседнее подразделение ВСУ, позиции которого располагались всего в 200 метрах. Не заметить сослуживца украинцы не могли — их дрон неоднократно пролетал над «трёхсотым». Попытка подать беспилотнику сигнал бедствия закончилась для Мацака неожиданностью — БПЛА сбросил на него боеприпас и чудом не убил. Российские же штурмовики, что зашли на позицию на следующий день, проявили к противнику милосердие.

«Ваши ребята увидели, что я живой, и они подошли. И один человек ко мне подошёл, и я ему говорю: «Добей меня». А он мне отвечает: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия», — поделился пленный.