Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 02:49

Российские солдаты спасли раненого бойца ВСУ, несмотря на его просьбу «добить»

Военнослужащие ВС РФ спасли от смерти украинского бойца между донецкими сёлами Водяное и Нетайлово. Перед этим медик ВСУ больше суток прождал помощи, а затем и вовсе едва не стал жертвой намеренного дружественного огня. Подробностями истории с РИА «Новости» поделился сам уцелевший по имени Игорь Мацак.

Оказаться на волоске от гибели ему не посчастливилось в начале мая 2024 года. Получив ранение бедра, боец стал дожидаться своих в посадках. Надежда была на соседнее подразделение ВСУ, позиции которого располагались всего в 200 метрах. Не заметить сослуживца украинцы не могли — их дрон неоднократно пролетал над «трёхсотым». Попытка подать беспилотнику сигнал бедствия закончилась для Мацака неожиданностью — БПЛА сбросил на него боеприпас и чудом не убил. Российские же штурмовики, что зашли на позицию на следующий день, проявили к противнику милосердие.

«Ваши ребята увидели, что я живой, и они подошли. И один человек ко мне подошёл, и я ему говорю: «Добей меня». А он мне отвечает: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия», — поделился пленный.

Три наших морпеха спасли от огня ВСУ и пленили 7 украинских солдат под Курском
Три наших морпеха спасли от огня ВСУ и пленили 7 украинских солдат под Курском

Ранее Life.ru рассказывал, что многие украинские бойцы после пребывания в плену изъявляют желание вступить в ряды ВС РФ для борьбы с киевской хунтой. Добровольческие отряды из бывших ВСУшников задействуются даже на самых опасных направлениях, где вновь и вновь доказывают преданность России.

Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров