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Регион
7 ноября, 07:38

Утренние «‎удары возмездия» погрузили в вечный сон бойцов теробороны ВСУ под Киевом

Подполье: ВС РФ дважды ударили по местам дислокации теробороны ВСУ в Вышгороде

Ранним утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прогремело несколько взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале сообщил, что удары повторялись трижды в течение двух часов.

«Рано утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прозвучала серия взрывов. В 5:40, в 5:50 и в 6:50 прилёты БПЛА», — написал подпольщик.

Сопротивление выяснило, что дважды были поражены места дислокации украинских солдат, где как раз происходило перераспределение теробороны ВСУ из других городов по подразделениям для дальнейшей отправки на фронт.

«Также в самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жуляны. Была сильная детонация и уже в сторону взрывов выехало много «скорых», — отметил Лебедев.

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Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в одном из нежилых зданий в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар после серии взрывов. Он не стал уточнять, какое именно здание воспламенилось после попаданий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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