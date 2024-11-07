Утренние «‎удары возмездия» погрузили в вечный сон бойцов теробороны ВСУ под Киевом

Ранним утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прогремело несколько взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале сообщил, что удары повторялись трижды в течение двух часов.

«Рано утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прозвучала серия взрывов. В 5:40, в 5:50 и в 6:50 прилёты БПЛА», — написал подпольщик.

Сопротивление выяснило, что дважды были поражены места дислокации украинских солдат, где как раз происходило перераспределение теробороны ВСУ из других городов по подразделениям для дальнейшей отправки на фронт.

«Также в самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жуляны. Была сильная детонация и уже в сторону взрывов выехало много «скорых», — отметил Лебедев.