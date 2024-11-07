В Киеве начался мощный пожар после серии взрывов
Мэр Кличко сообщил о пожаре в Соломенском районе Киева в результате взрывов
В Соломенском районе Киева начался пожар в одном нежилом здании. Огонь возник после серии взрывов в городе, сообщает мэр Виталий Кличко. Какой конкретно объект пострадал в результате атак — неизвестно.
«В Соломенском районе .... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место», — написал глава города.
Удары на фоне воздушной тревоги прогремели в Киеве в ночь на четверг, 7 ноября. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное». Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, были слышны в столице в четверг утром.
О взрывах в Киеве сообщалось и ранее. До этого удары были слышны 2 ноября. Никаких более подробных данных об инциденте не сообщалось. В городе объявили воздушную тревогу. Также жителей Киевской и Черниговской областей предупредили об угрозе с воздуха.
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