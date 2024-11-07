В Киеве начался мощный пожар после серии взрывов

В Соломенском районе Киева начался пожар в одном нежилом здании. Огонь возник после серии взрывов в городе, сообщает мэр Виталий Кличко. Какой конкретно объект пострадал в результате атак — неизвестно.

«В Соломенском районе .... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место», — написал глава города.

Удары на фоне воздушной тревоги прогремели в Киеве в ночь на четверг, 7 ноября. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное». Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, были слышны в столице в четверг утром.