В Черкасской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Черкасской области. Других деталей не приводится.

В большинстве украинских регионов сейчас звучит воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне находятся Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области.