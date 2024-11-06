В Черкасской и Сумской областях Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Черкасской области. Других деталей не приводится.
В большинстве украинских регионов сейчас звучит воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне находятся Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области.
Минувшей ночью взрывы прогремели в четырёх украинских регионах. Речь идёт о Киевской, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях. О последствиях не сообщалось.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Maznychenko