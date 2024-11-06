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Регион
6 ноября, 00:43

В Черкасской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Черкасской области. Других деталей не приводится.

В большинстве украинских регионов сейчас звучит воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне находятся Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области.

Взрыв прогремел в Одесской области
Взрыв прогремел в Одесской области

Минувшей ночью взрывы прогремели в четырёх украинских регионах. Речь идёт о Киевской, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях. О последствиях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Maznychenko

Оксана Попова
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