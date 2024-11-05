Взрыв прогремел в Одесской области
В Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Детали происшествия неизвестны.
Сейчас в ряде украинских регионов звучит воздушная тревога. В их числе Черниговская, Сумская, Киевская и Полтавская области. Также есть информация о работе средств ПВО в Киеве.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура. По данным СМИ, это случилось из-за серии взрывов.
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