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3 ноября, 05:47

В Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура

В Днепропетровской области на Украине была повреждена железнодорожная инфраструктура. Это случилось в результате серии взрывов, сообщает пресс-служба «Украинской железной дороги». Как пишут местные СМИ, причиной стали взрывы.

«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Также предупреждение получили жители Черниговской области. В то же время в Сумской области сирены прекратили звучать.

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Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Мария Любицкая
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