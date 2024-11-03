В Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура
В Днепропетровской области на Украине была повреждена железнодорожная инфраструктура. Это случилось в результате серии взрывов, сообщает пресс-служба «Украинской железной дороги». Как пишут местные СМИ, причиной стали взрывы.
«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Также предупреждение получили жители Черниговской области. В то же время в Сумской области сирены прекратили звучать.
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