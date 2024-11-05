В четырёх украинских регионах прогремели мощные взрывы. По данным местных СМИ, речь идёт о Киевской, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.

Что послужило причиной взрывов неизвестно, о последствиях также не сообщалось. По данным официального ресурса по оповещению украинского населения, воздушная тревога сейчас звучит в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.