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7 ноября, 03:18
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Порошенко назвал пять «красных линий» Украины после победы Трампа

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко* в телеграм-канале обратился к Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом соблюдать пять «красных линий» в отношении Украины и её будущего.

Он подчеркнул, что эти принципы важны не только для Киева, но и для всего свободного мира. Он настаивает на том, что Украина не должна идти на уступки по вопросам территориальной целостности и снятия санкций с России.

Одним из ключевых пунктов Порошенко* является необходимость убеждения Трампа в поддержке вступления Украины в НАТО. Без этого, по его мнению, невозможно прекращение войны.

Также он заявил о недопустимости ограничения украинской армии и призвал защищать государственность страны, не признавая законный статус новых территорий РФ.

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Ранее Порошенко* призвал Украину брать пример с России. Неуклонное снижение расходов на оборону в проекте бюджета страны вызывало тревогу у экс-президента Незалежной. Между тем, по его словам, Россия значительно увеличивает свои военные инвестиции и развивает военно-промышленный комплекс.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Telegram / Петро Порошенко

Артём Гапоненко
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