Неуклонное снижение расходов на оборону в проекте бюджета Украины вызывало тревогу у экс-президента страны Петра Порошенко*. Между тем, по его словам, Россия значительно увеличивает свои военные инвестиции и развивает военно-промышленный комплекс.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — заявил Порошенко* на заседании Верховной рады, отметив, что оборонные расходы России составляют около 142 миллиардов долларов.

Он также раскритиковал текущую власть за то, что приоритетами стали не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей», — резюмировал политик.

Порошенко* регулярно делает нелестные заявления о действующей верхушке Незалежной. Не так давно он обвинил власти в бегстве из Киева и разнёс «план победы» Зеленского.