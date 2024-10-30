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30 октября, 02:40

«Посмотрите бюджет РФ»: Порошенко* призвал Украину брать пример с России

Порошенко*: Украина игнорирует оборону, обслуживая интересы коррупционеров

Неуклонное снижение расходов на оборону в проекте бюджета Украины вызывало тревогу у экс-президента страны Петра Порошенко*. Между тем, по его словам, Россия значительно увеличивает свои военные инвестиции и развивает военно-промышленный комплекс.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — заявил Порошенко* на заседании Верховной рады, отметив, что оборонные расходы России составляют около 142 миллиардов долларов.

Он также раскритиковал текущую власть за то, что приоритетами стали не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей», — резюмировал политик.

На Украине заявили об обогащении Порошенко* на целый миллиард гривен
На Украине заявили об обогащении Порошенко* на целый миллиард гривен

Порошенко* регулярно делает нелестные заявления о действующей верхушке Незалежной. Не так давно он обвинил власти в бегстве из Киева и разнёс «план победы» Зеленского.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Анатолий Цейко
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