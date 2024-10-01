На Украине заявили об обогащении Порошенко* на целый миллиард гривен СМИ: Порошенко* стал богаче на 27 млн долларов, приобретая военные облигации 1 октября, 17:50 Пётр Порошенко*. Обложка © ТАСС / АР

Бывший украинский президент и лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* увеличил за сентябрь своё состояние на 1,13 миллиарда гривен (более 27 миллиона долларов), пишет украинское агентство УНИАН.

«Пётр Порошенко* только за сентябрь увеличил своё состояние более чем на 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен (более 27 миллионов долларов). Основной источник дохода — проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в большинстве своём были куплены за выведенные с Украины средства», — говорится в материале.

Как уточняется, Порошенко* сколотил состояние на скупке военных облигаций через свой фонд. Аналогичная ситуация была и в предыдущие месяцы. Политик разбогател за первые два месяца лета на 900 тысяч долларов точно таким же способом. При этом Порошенко* инвестировал в бумаги почти 4 миллиарда долларов, которые направляли украинцы на поддержку ВСУ в его благотворительный фонд.

Ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына в перечень террористов и экстремистов как объединение. В список также добавили гражданина Украины Олега Казакова*. Ранее он был гендиректором липецкой фабрики «Рошен», которая в феврале этого года перешла в собственность РФ.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Татьяна Миссуми