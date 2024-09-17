Ринат Ахметов и Виктор Пинчук возглавили рейтинг богатейших бизнесменов Украины

Самыми богатыми бизнесменами Незалежной стали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов. Именно они заняли лидирующие строчки рейтинга издания «Фокус».

Ахметов владеет группой SMS (System Capital Management) и имеет капитал в 7,5 миллиарда долларов. В зоне влияния бизнесмена металлургия, нефть, газ, энергетика, а также аграрное производство. Следом за ним расположился владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук, занимающийся металлургией и медиа, с капиталом в 1,86 миллиарда долларов.

Тройку богатейших закрывает соучредитель финансовой компании Revolut Влад Яценко, на его счету 1,3 миллиарда долларов. В десятке богатеев можно заметить экс-президента Петра Порошенко, а также арестованного в Киеве Игоря Коломойского*. На многих бизнесменов в списке повлияла национализация имущества и активов.

Недавно правительство Кипра 4 сентября лишило гражданства украинского предпринимателя Игоря Коломойского*, а также ещё семерых человек. Причиной тому стало отсутствие информации о судимостях в его заявке на натурализацию.