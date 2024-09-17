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17 сентября, 13:50

Ринат Ахметов и Виктор Пинчук возглавили рейтинг богатейших бизнесменов Украины

Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Обложка © Wikipedia / Михаил Масловский, Wikipedia / David Shankbone

Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Обложка © Wikipedia / Михаил Масловский, Wikipedia / David Shankbone

Самыми богатыми бизнесменами Незалежной стали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов. Именно они заняли лидирующие строчки рейтинга издания «Фокус».

Ахметов владеет группой SMS (System Capital Management) и имеет капитал в 7,5 миллиарда долларов. В зоне влияния бизнесмена металлургия, нефть, газ, энергетика, а также аграрное производство. Следом за ним расположился владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук, занимающийся металлургией и медиа, с капиталом в 1,86 миллиарда долларов.

Тройку богатейших закрывает соучредитель финансовой компании Revolut Влад Яценко, на его счету 1,3 миллиарда долларов. В десятке богатеев можно заметить экс-президента Петра Порошенко, а также арестованного в Киеве Игоря Коломойского*. На многих бизнесменов в списке повлияла национализация имущества и активов.

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* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Николай Рюмин
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