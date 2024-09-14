Коломойский* «забыл» сообщить важную деталь о своём прошлом и лишился гражданства Кипра
Правительство Кипра лишило гражданства украинского бизнесмена Коломойского*
Украинский олигарх Игорь Коломойский*. Обложка © ТАСС / EPA
Правительство Кипра 4 сентября лишило гражданства украинского предпринимателя Игоря Коломойского*, а также ещё семерых человек. Об этом пишет издание «Филелефтерос».
В материале указано, что все восемь человек, лишённых кипрского гражданства, получили «золотые паспорта» по действовавшей в прошлом программе, которая предусматривала натурализацию в обмен на инвестиции в экономику Кипра. Решение аннулировать паспорта было вызвано тем, что в персональных данных «новых киприотов» нашлись несоответствия.
При этом кабинет министров Кипра ещё до того, как приступил к рассмотрению заявки Коломойского* на получение гражданства понимал, насколько сомнительная репутация у второго человека в списке самых богатых граждан Незалежной, а выдача ему кипрского паспорта отбросит тень и на имидж Кипра. В результате паспорт у Коломойского* забрали из-за того, что в заявлении на его получение олигарх «забыл упомянуть» об уголовных делах, которые грозили ему в РФ за уклонение от уплаты налогов в 2008 году. При этом киприотом он стал в 2010 году.
Напомним, что сам Коломойский* сейчас заключён под стражу на Украине в связи с предъявленными ему в 2023 году обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Решение об отправке бизнесмена в СИЗО принял киевский суд. В мае в офисе генпрокурора Незалежной обвинили олигарха в организации заказного убийства.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.