МВД России объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского*

Российское министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который ранее был акционером Приватбанка. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в базе, бывший бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского* разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно, не говорится.