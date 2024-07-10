МВД России объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского*
МВД России объявило в розыск бывшего акционера Приватбанка Боголюбова
Геннадий Боголюбов. Обложка © novynarnia.com
Российское министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который ранее был акционером Приватбанка. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как уточняется в базе, бывший бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского* разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно, не говорится.
Буквально на днях СМИ сообщали о том, что Боголюбов сбежал с Украины по поддельным документам. По данным журналистов, бизнесмен выехал из страны в Польшу, а затем уехал в Австрию. Кстати, его бизнес-партнёр, Коломойский*, находится под стражей по делу о мошенничестве. В начале сентября 2023 года ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО. А недавно офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение в организации заказного убийства.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.