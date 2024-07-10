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10 июля, 18:04

МВД России объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского*

МВД России объявило в розыск бывшего акционера Приватбанка Боголюбова

Геннадий Боголюбов. Обложка © novynarnia.com

Геннадий Боголюбов. Обложка © novynarnia.com

Российское министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который ранее был акционером Приватбанка. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в базе, бывший бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского* разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно, не говорится.

Акции двух компаний Коломойского* перешли в доход России
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Буквально на днях СМИ сообщали о том, что Боголюбов сбежал с Украины по поддельным документам. По данным журналистов, бизнесмен выехал из страны в Польшу, а затем уехал в Австрию. Кстати, его бизнес-партнёр, Коломойский*, находится под стражей по делу о мошенничестве. В начале сентября 2023 года ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО. А недавно офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение в организации заказного убийства.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Николь Вербер
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