Акции двух компаний Коломойского* перешли в доход России
Приставы изъяли и передали в доход России акции двух компаний Коломойского*
Украинский олигарх Игорь Коломойский*. Обложка © ITAR-TASS / Сазончик Константин
Акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* были изъяты и переданы российскими судебными приставами в доход государства. Как рассказал в беседе с РИА "Новости" директор ФССП Дмитрий Аристов, речь идёт об ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ", решение по которым было вынесено ещё в марте.
"В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ", а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц", — сказал Аристов.
Напомним, что Кошехабльским районным судом Адыгеи в марте текущего года был удовлетворён иск Генпрокуратуры РФ к Коломойскому*. Тогда служители Фемиды постановили взыскать 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей. Стоит отметить, что олигарх сейчас находится под стражей на Украине, после того как СБУ предъявила ему обвинение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём в сентябре прошлого года. А в мае этого года офис генерального прокурора Незалежной предъявил бизнесмену новое обвинение — в организации заказного убийства.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.