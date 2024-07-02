Акции двух компаний Коломойского* перешли в доход России

Акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* были изъяты и переданы российскими судебными приставами в доход государства. Как рассказал в беседе с РИА "Новости" директор ФССП Дмитрий Аристов, речь идёт об ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ", решение по которым было вынесено ещё в марте.