Олигарха Коломойского* на Украине обвинили в организации заказного убийства
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Обложка © ТАСС / EPA
Офис генерального прокурора Украины предъявил бизнесмену Игорю Коломойскому* новое обвинение — в организации заказного убийства.
"Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путём, предъявлено обвинение в совершении ещё одного преступления, связанного с организацией заказного убийства", — сообщает прокуратура.
По данным следствия, олигарх ради мести заказал убийство "директора одной из юридических компаний" за невыполнение требований по аннулированию решений собрания акционеров. Бизнесмен нанял банду, которая избила юриста и нанесла ему ножевые ранения, но не добила его "по причинам, которые не зависели от воли членов банды". Издание "Страна" уточняет, что Коломойского* подозревают в покушении на адвоката Сергея Карпенко в августе 2003 года в Феодосии.
Напомним, что Коломойский* сейчас находится под стражей по другому делу — о мошенничестве. В начале сентября 2023 года ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.