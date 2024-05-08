Олигарха Коломойского* на Украине обвинили в организации заказного убийства

По данным следствия, олигарх ради мести заказал убийство "директора одной из юридических компаний" за невыполнение требований по аннулированию решений собрания акционеров. Бизнесмен нанял банду, которая избила юриста и нанесла ему ножевые ранения, но не добила его "по причинам, которые не зависели от воли членов банды". Издание "Страна" уточняет, что Коломойского* подозревают в покушении на адвоката Сергея Карпенко в августе 2003 года в Феодосии.