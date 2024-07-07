СМИ узнали о бегстве с Украины бизнес-партнёра Коломойского*

Бывший бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского*, а также экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов сбежал с Украины. Об этом сообщает издание "Украинская Правда" (УП) со ссылкой на источники в офисе генпрокурора и бизнес-кругах страны.

Примечательно, что Боголюбов пересёк границу либо по поддельным документам, либо не через официальный пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП). По данным журналистов, бизнесмен выехал из страны в Польшу, а затем уехал в Австрию.

Боголюбову 62 года, он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из страны. Возможной причиной его отъезда в бизнес-кругах называют дело "Приватбанка". Источники издания также сообщили, что пограничника, который обеспечил выезд предпринимателя за рубеж, арестовали в субботу, 6 июля.