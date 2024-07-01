Скандальному украинскому агробарону Поворознюку вынесли приговор в Москве

Украинского бизнесмена Александра Поворознюка заочно приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об экстремизме. Такое решение в понедельник, 1 июля, вынес Басманный суд Москвы.

"Суд признал виновным Поворознюка Александра Григорьевича по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием СМИ или Интернета" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет заочно", — отметили там в беседе с ТАСС.

Кроме того, Поворознюку после отбытия наказания запрещено на протяжении двух лет администрировать интернет-ресурсы. Отмечается, что с 24 февраля 2022-го по 4 января 2023 года агробарон публиковал в социальных сетях видео, в которых разжигал ненависть в отношении граждан РФ.