Скандальному украинскому агробарону Поворознюку вынесли приговор в Москве
Бизнесмену с Украины Поворознюку дали в РФ 5 лет заочно по делу об экстремизме
Украинский агробарон Александр Поворознюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Олександр Поворознюк
Украинского бизнесмена Александра Поворознюка заочно приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об экстремизме. Такое решение в понедельник, 1 июля, вынес Басманный суд Москвы.
"Суд признал виновным Поворознюка Александра Григорьевича по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием СМИ или Интернета" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет заочно", — отметили там в беседе с ТАСС.
Кроме того, Поворознюку после отбытия наказания запрещено на протяжении двух лет администрировать интернет-ресурсы. Отмечается, что с 24 февраля 2022-го по 4 января 2023 года агробарон публиковал в социальных сетях видео, в которых разжигал ненависть в отношении граждан РФ.
Александр Поворознюк — президент украинского футбольного клуба "Ингулец" (посёлок Петрово Кировоградской области). Агробарон прославился в Незалежной после роликов, в которых критиковал соперников Владимира Зеленского, например, экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Кроме того, предприниматель известен треком, который призывал Зеленского воевать с РФ. В ноябре 2023 года МВД РФ объявило Поворознюка в розыск.