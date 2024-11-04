Шеф-редактор телеканала Порошенко* пытался сбежать в Польшу по липовой справке

Шеф-редактор украинского пропагандистского телеканала «Прямой», владельцем которого является бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*, пытался сбежать за границу по поддельной справке об освобождении от мобилизации. Об этом сообщает издание «Волынские новости» со ссылкой на приговор местного суда.

По данным следствия, уроженца Луцка Виктора Медведя задержали в конце февраля этого года при попытке выехать в Польшу. Однако у пограничников возникли вопросы к медицинским документам журналиста. В них говорилось, что Медведь якобы не пригоден к службе из-за заболевания вирусным гепатитом в тяжёлой форме. В суде шеф-редактор признал свою вину и был оштрафован на 68 тысяч гривен (чуть больше 160 тысяч рублей).