В Харькове работники разных профессий массово отказываются выходить на работу из-за облав, проводимых территориальными центрами комплектования (украинские аналоги военкоматов). Об этом пишет «Политика Страны».

Один из местных блогеров заявил о прекращении работы сотрудников станции техобслуживания, что привело к задержкам в ремонте автомобилей Вооружённых сил Украины. По его мнению, ситуация в городе стала основной причиной для этого.

В публикации говорится, что помимо мастеров СТО не выходят на работу грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, работники ремонтных компаний и многих других сфер, включая таксистов.