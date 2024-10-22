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22 октября, 01:49

Жители Харькова стали отказываться выходить на работу из-за рейдов ТЦК

В Харькове работники разных профессий массово отказываются выходить на работу из-за облав, проводимых территориальными центрами комплектования (украинские аналоги военкоматов). Об этом пишет «Политика Страны».

Один из местных блогеров заявил о прекращении работы сотрудников станции техобслуживания, что привело к задержкам в ремонте автомобилей Вооружённых сил Украины. По его мнению, ситуация в городе стала основной причиной для этого.

В публикации говорится, что помимо мастеров СТО не выходят на работу грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, работники ремонтных компаний и многих других сфер, включая таксистов.

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Ранее на обочине одной из трасс в Одессе обнаружили Tesla с мигающей аварийкой, рядом с машиной лежало тело мёртвого предпринимателя Геннадия Бейбутяна. Он руководил одной из организаций, которая оказывала «добровольную помощь» полиции и ТЦК в отлове жителей Незалежной на улицах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Артём Гапоненко
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