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24 октября, 08:06

Могилизаторы Зеленского перекрыли трассу Винница — Хмельницкий в поисках «ухилянтов»

«Страна.ua»: На Украине сотрудники ТЦК перекрыли трассу и проверяют документы

Сотрудники украинских военкоматов остановили движение по трассе между Винницей и Хмельницким для проверки документов. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Блокада трассы сотрудника военкоматов на Украине. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Помимо этого, в самом Хмельницком снуют патрули «могилизаторов», которые усиленно инспектируют документы прохожих.

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На Украине продолжается массовая «могилизация» населения. Ежедневно под гребёнку военкомов попадают простые люди с улицы, которые через несколько дней оказываются на фронте. Режим бьётся в агонии и планирует призывать 18-летних юнцов, а также допускает возможность мобилизации женщин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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