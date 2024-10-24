Могилизаторы Зеленского перекрыли трассу Винница — Хмельницкий в поисках «ухилянтов»
«Страна.ua»: На Украине сотрудники ТЦК перекрыли трассу и проверяют документы
Сотрудники украинских военкоматов остановили движение по трассе между Винницей и Хмельницким для проверки документов. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Блокада трассы сотрудника военкоматов на Украине. Видео © Telegram / «Политика Страны»
Помимо этого, в самом Хмельницком снуют патрули «могилизаторов», которые усиленно инспектируют документы прохожих.
На Украине продолжается массовая «могилизация» населения. Ежедневно под гребёнку военкомов попадают простые люди с улицы, которые через несколько дней оказываются на фронте. Режим бьётся в агонии и планирует призывать 18-летних юнцов, а также допускает возможность мобилизации женщин.
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