«Схватили, забусярили, кинули»: Офицер ВСУ потребовал не церемониться с уклонистами
Офицер ВСУ Коростинский призвал избивать прячущихся уклонистов
Методы сотрудников территориальных центров комплектования Украины стоит ужесточить для эффективного отлова военнообязанных и их последующей отправки на фронт, считает офицер 103-й бригады ВСУ Виталий Коростинский. По его словам, уклонистов нужно избивать и силой доставлять в военкоматы.
«Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус ТЦК. — Прим. Life.ru), кинули. <…> Я бы ещё по хребту давал и лупил бы ещё больший штраф» — возмутился боец в интервью телеканалу NTA.
Судя по многочисленным видео из разных уголков Незалежной, сотрудники ТЦК и ранее не гнушались применять физическую силу в отношении мужского населения. Обычно «охотники Владимира Зеленского» нападают на прохожих толпой. А когда численное преимущество оказывается не на стороне военкомов, они трусливо сбегают.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy