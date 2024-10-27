«Схватили, забусярили, кинули»: Офицер ВСУ потребовал не церемониться с уклонистами

Методы сотрудников территориальных центров комплектования Украины стоит ужесточить для эффективного отлова военнообязанных и их последующей отправки на фронт, считает офицер 103-й бригады ВСУ Виталий Коростинский. По его словам, уклонистов нужно избивать и силой доставлять в военкоматы.

«Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус ТЦК. — Прим. Life.ru), кинули. <…> Я бы ещё по хребту давал и лупил бы ещё больший штраф» — возмутился боец в интервью телеканалу NTA.