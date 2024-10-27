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27 октября, 03:36

«Схватили, забусярили, кинули»: Офицер ВСУ потребовал не церемониться с уклонистами

Офицер ВСУ Коростинский призвал избивать прячущихся уклонистов

Методы сотрудников территориальных центров комплектования Украины стоит ужесточить для эффективного отлова военнообязанных и их последующей отправки на фронт, считает офицер 103-й бригады ВСУ Виталий Коростинский. По его словам, уклонистов нужно избивать и силой доставлять в военкоматы.

«Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус ТЦК. — Прим. Life.ru), кинули. <…> Я бы ещё по хребту давал и лупил бы ещё больший штраф» — возмутился боец в интервью телеканалу NTA.

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Судя по многочисленным видео из разных уголков Незалежной, сотрудники ТЦК и ранее не гнушались применять физическую силу в отношении мужского населения. Обычно «охотники Владимира Зеленского» нападают на прохожих толпой. А когда численное преимущество оказывается не на стороне военкомов, они трусливо сбегают.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Илья Пушкарев
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