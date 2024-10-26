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26 октября, 11:34

«Оголодавшие» сотрудники ТЦК с рейдом нагрянули на рынок в Одессе, но получили от ворот поворот

Работники рынка в Одессе выставили сотрудников ТЦК, устроивших рейд

Очередные волнения из-за приезда сотрудников ТЦК начались в Одессе. На этот раз военкомы заявились на рынок «Седьмой километр», сообщает «Страна.ua».

Работники рынка дали отпор приехавшим сотрудникам ТЦК. Обложка © Telegram / Типичная Одесса

По данным украинских пабликов, работники ТЦК задержали большое количество мужчин. Сотрудники рынка отставать не стали и дали отпор военкомам. Некоторые решили пойти дальше и собрались ломать ворота, за которые увели отловленных будущих солдат.

По данным местных, работники рынка смогли выставить военкомов с территории. Также к «Седьмому километру» уже приехали минимум три полицейские машины.

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Напомним, на Украине продолжается массовая «мобилизация» населения. Ежедневно под гребёнку военкомов попадают простые люди с улицы, которые через несколько дней оказываются на фронте. Режим бьётся в агонии и планирует призывать 18-летних юнцов, а также допускает возможность мобилизации женщин.

Обложка ©

Telegram / Одесса INFO

Наталья Афонина
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