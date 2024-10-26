«Оголодавшие» сотрудники ТЦК с рейдом нагрянули на рынок в Одессе, но получили от ворот поворот

Очередные волнения из-за приезда сотрудников ТЦК начались в Одессе. На этот раз военкомы заявились на рынок «Седьмой километр», сообщает «Страна.ua».

Работники рынка дали отпор приехавшим сотрудникам ТЦК. Обложка © Telegram / Типичная Одесса

По данным украинских пабликов, работники ТЦК задержали большое количество мужчин. Сотрудники рынка отставать не стали и дали отпор военкомам. Некоторые решили пойти дальше и собрались ломать ворота, за которые увели отловленных будущих солдат.