«Оголодавшие» сотрудники ТЦК с рейдом нагрянули на рынок в Одессе, но получили от ворот поворот
Работники рынка в Одессе выставили сотрудников ТЦК, устроивших рейд
Очередные волнения из-за приезда сотрудников ТЦК начались в Одессе. На этот раз военкомы заявились на рынок «Седьмой километр», сообщает «Страна.ua».
Работники рынка дали отпор приехавшим сотрудникам ТЦК. Обложка © Telegram / Типичная Одесса
По данным украинских пабликов, работники ТЦК задержали большое количество мужчин. Сотрудники рынка отставать не стали и дали отпор военкомам. Некоторые решили пойти дальше и собрались ломать ворота, за которые увели отловленных будущих солдат.
По данным местных, работники рынка смогли выставить военкомов с территории. Также к «Седьмому километру» уже приехали минимум три полицейские машины.
Напомним, на Украине продолжается массовая «мобилизация» населения. Ежедневно под гребёнку военкомов попадают простые люди с улицы, которые через несколько дней оказываются на фронте. Режим бьётся в агонии и планирует призывать 18-летних юнцов, а также допускает возможность мобилизации женщин.
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