Привезли силой: Очередная жертва могилизации Зеленского покончила с собой в Полтаве
«Страна.ua»: Мобилизованный украинец покончил с собой в ТЦК Полтавы
В одном из украинских военкоматов насильно мобилизованный свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на Полтавский областной территориальный центр комплектования (ТЦК).
«В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины... Следов насилия обнаружено не было», — говорится в сообщении.
В сообщении утверждается, что на призывника «не осуществлялось» никакого физического и психологического давления. Он ждал оформления всех необходимых документов. Известно, что в военкомат погибшего доставили полицейские, так как он числился уклонистом и был в розыске. Медицинскую комиссию он отказался проходить. Мужчина уже был судим по статье за отлынивание от службы.
Напомним, киевский режим продолжает бесцеремонно «могилизовать» население. Мужчин отлавливают прямо на улицах. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вовсе допустил мобилизацию женской части населения при необходимости. Другие чиновники требуют снижения возраста, подходящего под отправку на фронт. Они предлагают пускать на бойню 18-летних юнцов.
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