Привезли силой: Очередная жертва могилизации Зеленского покончила с собой в Полтаве

В одном из украинских военкоматов насильно мобилизованный свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на Полтавский областной территориальный центр комплектования (ТЦК).

В сообщении утверждается, что на призывника «не осуществлялось» никакого физического и психологического давления. Он ждал оформления всех необходимых документов. Известно, что в военкомат погибшего доставили полицейские, так как он числился уклонистом и был в розыске. Медицинскую комиссию он отказался проходить. Мужчина уже был судим по статье за отлынивание от службы.