Военкор Коц: Россия не даст Зеленскому спокойно вывести войска из-под Курска
Военкор Александр Коц заявил, что российские военные не позволят украинским силам спокойно покинуть Курскую область. Он обратил внимание на недавние заявления с украинской стороны о возможном отступлении ВСУ из региона, якобы из-за выполнения поставленных задач или по соглашению с США. Однако Коц подчеркнул, что в данный момент нет никаких признаков того, что украинские войска собираются покинуть Курскую область.
«С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — поинтересовался он.
Напомним, что 6 августа украинские военные атаковали Курскую область, и поступали сообщения о грабежах, насилии и расправах над местными жителями. С начала конфликта в этом регионе украинские силы потеряли более 30 тысяч человек, а российские военные уничтожили 184 танка, 115 БМП, 107 бронетранспортеров и свыше 1000 бронемашин.
Kandinsky 3.1 / Life.ru