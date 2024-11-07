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Регион
7 ноября, 07:56

Военкор Коц: Россия не даст Зеленскому спокойно вывести войска из-под Курска

Военкор Александр Коц заявил, что российские военные не позволят украинским силам спокойно покинуть Курскую область. Он обратил внимание на недавние заявления с украинской стороны о возможном отступлении ВСУ из региона, якобы из-за выполнения поставленных задач или по соглашению с США. Однако Коц подчеркнул, что в данный момент нет никаких признаков того, что украинские войска собираются покинуть Курскую область.

«С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — поинтересовался он.

Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября
Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября

Напомним, что 6 августа украинские военные атаковали Курскую область, и поступали сообщения о грабежах, насилии и расправах над местными жителями. С начала конфликта в этом регионе украинские силы потеряли более 30 тысяч человек, а российские военные уничтожили 184 танка, 115 БМП, 107 бронетранспортеров и свыше 1000 бронемашин.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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