Военкор Александр Коц заявил, что российские военные не позволят украинским силам спокойно покинуть Курскую область. Он обратил внимание на недавние заявления с украинской стороны о возможном отступлении ВСУ из региона, якобы из-за выполнения поставленных задач или по соглашению с США. Однако Коц подчеркнул, что в данный момент нет никаких признаков того, что украинские войска собираются покинуть Курскую область.

«С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — поинтересовался он.