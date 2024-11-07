Потери ВСУ в Курской области перевалили за отметку в 30 тысяч

С начала вторжения в приграничье Курской области ВС Украины потеряли более 30 200 человек личного состава, из них свыше 150 человек — за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, 4 миномёта и автомобиль. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров», — говорится в публикации ведомства.

Помимо человеческих потерь, ВСУ лишились 1 088 боевых бронеавтомобилей, 818 обычных автомобилей, 262 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, среди которых 11 американских HIMARS и 6 MLRS, 11 пусковых установок ЗРК, 7 транспортно-заряжающим автомобилей, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС противовоздушной обороны. Также ВС РФ уничтожили 26 единиц инженерной и другой техники противника, в том числе 13 автомобилей минного разграждения, 1 установку разминирования УР-77, пять бронированных машин для ремонта и эвакуации, а также один мобильный командный штаб.