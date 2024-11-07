ВС РФ поразили военный аэродром и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ

В ходе специальной операции на Украине за последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по военному аэродрому, а также местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады для хранения и подготовки беспилотников, а также объекты с ракетно-артиллерийским вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и военной техники противника в 119 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.