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7 ноября, 09:29

ВС РФ поразили военный аэродром и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ

В ходе специальной операции на Украине за последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по военному аэродрому, а также местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады для хранения и подготовки беспилотников, а также объекты с ракетно-артиллерийским вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и военной техники противника в 119 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.

ВСУ продолжили массированную атаку на Воронежскую область: сбито уже 16 беспилотников
ВСУ продолжили массированную атаку на Воронежскую область: сбито уже 16 беспилотников

Ранее в Верховной Раде заявили, что главком украинской армии Александр Сырский отдал приказ силам вторжения немедленно покинуть Курскую область. В Госдуме считают, что такое решение командования связано с победой на выборах президента в США Дональда Трампа.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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