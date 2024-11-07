ВСУ продолжили массированную атаку на Воронежскую область: сбито уже 16 беспилотников
Минобороны РФ: Ещё два беспилотника ВСУ сбито утром над Воронежской областью
Ещё два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа сбито над территорией Воронежской области. Об отражении очередной атаки информирует Минобороны РФ.
«Около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью», – отчитались в ведомстве.
Всего же за ночь средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Основные силы были задействованы в Воронежской области – здесь добычей ПВО стали 14 дронов ВСУ. Ещё один аппарат уничтожен над Белгородской областью.
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