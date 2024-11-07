Ещё свыше 10 дронов ВСУ сбили в Воронежской области
Свыше десяти украинских беспилотников сбили в Воронежской области, сообщил местный губернатор Александр Гусев.
«Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее губернатор сообщил об уничтожении одного БПЛА в одном из районов Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.
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