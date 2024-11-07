Ещё свыше 10 дронов ВСУ сбили в Воронежской области

«Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

Ранее губернатор сообщил об уничтожении одного БПЛА в одном из районов Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.