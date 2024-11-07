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Регион
7 ноября, 01:13

Ещё свыше 10 дронов ВСУ сбили в Воронежской области

Свыше десяти украинских беспилотников сбили в Воронежской области, сообщил местный губернатор Александр Гусев.

«Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями
Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

Ранее губернатор сообщил об уничтожении одного БПЛА в одном из районов Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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