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Регион
6 ноября, 19:37

Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников в период с 21:00 до 22:00 мск. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили три БПЛА над Брянской и два — над Белгородской областями. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два реактивных дрона были уничтожены над Брянским районом.

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Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении нескольких дронов над Каспийском. По предварительным данным, это был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица». Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. После инцидента в регионе усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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