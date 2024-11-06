Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников в период с 21:00 до 22:00 мск. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили три БПЛА над Брянской и два — над Белгородской областями. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два реактивных дрона были уничтожены над Брянским районом.