Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями
Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников в период с 21:00 до 22:00 мск. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили три БПЛА над Брянской и два — над Белгородской областями. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два реактивных дрона были уничтожены над Брянским районом.
Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении нескольких дронов над Каспийском. По предварительным данным, это был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица». Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. После инцидента в регионе усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.
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