Вторая за утро украинская «Летучая лисица» добралась до Дагестана
Второй за утро украинский БПЛА уничтожен в Каспийске
Второй украинский БПЛА уничтожен в дагестанском Каспийске. Согласно сведениям SHOT, это также был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица».
Аэропорт в Махачкале временно не принимает и не отправляет самолёты. Задержано уже три рейса — до Москвы и Перми. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение беспилотника и рассказал, что сейчас выясняются подробности ЧП.
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