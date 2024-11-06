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6 ноября, 06:50

Вторая за утро украинская «Летучая лисица» добралась до Дагестана

Второй за утро украинский БПЛА уничтожен в Каспийске

Второй украинский БПЛА уничтожен в дагестанском Каспийске. Согласно сведениям SHOT, это также был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица».

Аэропорт в Махачкале временно не принимает и не отправляет самолёты. Задержано уже три рейса — до Москвы и Перми. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение беспилотника и рассказал, что сейчас выясняются подробности ЧП.

Каспийск мог быть атакован украинским самолётом A22 «Летучая лисица»
Каспийск мог быть атакован украинским самолётом A22 «Летучая лисица»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Андрей Бражников
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