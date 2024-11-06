Аэропорт Махачкалы временно приостановил работу из-за атаки беспилотника

«Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределённое время» , — сказал он журналистам.

Ранее сегодня появились данные об уничтожении БПЛА над Каспийском. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение беспилотника и рассказала, что сейчас выясняются подробности ЧП.