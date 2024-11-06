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Регион
6 ноября, 06:31

Аэропорт Махачкалы временно приостановил работу из-за атаки беспилотника

Аэропорт Махачкалы временно приостановил приём и отправку рейсов из-за атаки беспилотника, сообщает гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.

«Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределённое время», — сказал он журналистам.

Ранее сегодня появились данные об уничтожении БПЛА над Каспийском. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение беспилотника и рассказала, что сейчас выясняются подробности ЧП.

Каспийск мог быть атакован украинским самолётом A22 «Летучая лисица»
Каспийск мог быть атакован украинским самолётом A22 «Летучая лисица»
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Pixabay

Андрей Бражников
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