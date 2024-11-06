Каспийск мог быть атакован украинским самолётом A22 «Летучая лисица»
Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru
Каспийск мог быть атакован сверхлёгким самолётом A22 Foxbat («Летучая лисица») от украинской компании «Аэропракт», переделанным в беспилотник. Один БПЛА был сбит, пишет SHOT.
Данные об уничтожении БПЛА над Каспийском появились менее часа назад. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение беспилотника и рассказала, что сейчас выясняются подробности ЧП.
Базовая дальность A-22 Foxbat составляет 1100 километров, усовершенствованный и без пилотов он сможет пролететь чуть более 2000 километров. Переделанные в БПЛА «лисицы» украинские военные использовали для атаки Елабуги в Татарстане.