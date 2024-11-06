Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 05:58

Каспийск мог быть атакован украинским самолётом A22 «Летучая лисица»

Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru

Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru

Каспийск мог быть атакован сверхлёгким самолётом A22 Foxbat («Летучая лисица») от украинской компании «Аэропракт», переделанным в беспилотник. Один БПЛА был сбит, пишет SHOT.

Данные об уничтожении БПЛА над Каспийском появились менее часа назад. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение беспилотника и рассказала, что сейчас выясняются подробности ЧП.

Базовая дальность A-22 Foxbat составляет 1100 километров, усовершенствованный и без пилотов он сможет пролететь чуть более 2000 километров. Переделанные в БПЛА «‎лисицы» украинские военные использовали для атаки Елабуги в Татарстане.

Три украинских беспилотника уничтожили над двумя регионами
Три украинских беспилотника уничтожили над двумя регионами
Андрей Бражников
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar