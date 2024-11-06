Три украинских беспилотника уничтожили над двумя регионами
Минобороны РФ: Над Курской и Орловской областями уничтожили три БПЛА
Три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над двумя российскими регионами. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью вражеские объекты сбили над Орловской и Курской областями.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Орловской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Прошлой ночью киевский режим вновь попытался атаковать инфраструктуру российских регионов при помощи беспилотников. По данным Минобороны, над территорией Брянской области было уничтожено шесть украинских БПЛА.
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