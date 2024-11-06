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Регион
6 ноября, 04:19

Три украинских беспилотника уничтожили над двумя регионами

Минобороны РФ: Над Курской и Орловской областями уничтожили три БПЛА

Три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над двумя российскими регионами. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью вражеские объекты сбили над Орловской и Курской областями.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Орловской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

За ночь силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над территорией России
За ночь силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над территорией России

Прошлой ночью киевский режим вновь попытался атаковать инфраструктуру российских регионов при помощи беспилотников. По данным Минобороны, над территорией Брянской области было уничтожено шесть украинских БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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