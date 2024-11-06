Три украинских беспилотника уничтожили над двумя регионами

Три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над двумя российскими регионами. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью вражеские объекты сбили над Орловской и Курской областями.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Орловской области», — рассказали в оборонном ведомстве.