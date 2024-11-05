Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью
Минобороны РФ: Над Брянской областью сбито шесть украинских беспилотников
Киевский режим вновь попытался атаковать инфраструктуру российских регионов при помощи беспилотников. Как рассказали в Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Брянской области было уничтожено шесть украинских БПЛА.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Ранее силы ПВО России отразили попытку террористической атаки со стороны Украины, сбив 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из общего числа беспилотников 16 были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской областью, и один — над Волгоградской областью.
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