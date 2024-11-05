Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью

Киевский режим вновь попытался атаковать инфраструктуру российских регионов при помощи беспилотников. Как рассказали в Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Брянской области было уничтожено шесть украинских БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.