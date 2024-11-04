Новейшие российские САО «Лотос» оснастят средствами борьбы с ударными БПЛА

Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» — новейшая разработка российских специалистов — уже прошло апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний принято решение оснастить технику средствами борьбы с ударными БПЛА. Об этом рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Изначально в техническом задании этого не было предусмотрено, потому что при постановке ТЗ об угрозе беспилотников никто не думал», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, в ходе государственных испытаний специалисты должны отобрать лучшие решения для защиты «Лотоса» от ударных дронов. А по итогам проверок начнётся серийное производство САО для ВДВ, которое призвано заменить орудие «НОНА».

Глава концерна отметил, что новейшая российская разработка в значительной степени превзойдёт советскую машину за счёт автоматизированных системы управления огнём, боеукладки и увеличенного боезапаса. При доработке техники будет учтён опыт СВО.