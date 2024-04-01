В Польше забили тревогу из-за новейшей самоходки России, уже готовой прорывать оборону ВСУ

ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" для прорыва украинской обороны, пишет польское издание Interia. По мнению автора, это означает наступление "тяжёлых времён" для Украины.

"Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит к применению действительно мощное оружие. Это САО 2С42 "Лотос". Его испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, он уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине", — говорится в материале.

Указывается, что эта "самоходка" оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, способной стрелять управляемыми ракетами с дальностью действия в 25 километров. А сама машина может десантироваться с воздуха и преодолевать водные преграды.

Масса "Лотоса" — не более 18 тонн, максимальная скорость — 70 километров в час, а запас хода — не менее 500 километров. Боевой расчёт из четырёх человек может стрелять по шесть-восемь снарядов в минуту.