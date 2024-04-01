В Польше забили тревогу из-за новейшей самоходки России, уже готовой прорывать оборону ВСУ
Interia: ВС РФ применят новейшую САО "Лотос" для прорыва украинской обороны
2С42 "Лотос". Обложка © cniitm.ru
ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" для прорыва украинской обороны, пишет польское издание Interia. По мнению автора, это означает наступление "тяжёлых времён" для Украины.
"Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит к применению действительно мощное оружие. Это САО 2С42 "Лотос". Его испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, он уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине", — говорится в материале.
Указывается, что эта "самоходка" оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, способной стрелять управляемыми ракетами с дальностью действия в 25 километров. А сама машина может десантироваться с воздуха и преодолевать водные преграды.
Масса "Лотоса" — не более 18 тонн, максимальная скорость — 70 километров в час, а запас хода — не менее 500 километров. Боевой расчёт из четырёх человек может стрелять по шесть-восемь снарядов в минуту.
Ранее на Украине предупредили о мощном российском оружии, которое скоро может посыпаться на головы солдат ВСУ. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков назвал таковым авиабомбы ФАБ-3000, на которые можно установить универсальный модуль планирования и коррекции. Такие "подарки", отметил он, могут сильно повлиять на моральный дух украинских военнослужащих.