Перепугавшая Запад новейшая самоходка "Лотос" станет на шаг ближе к передаче Армии России

В этом году выйдет на государственные испытания новое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос", которое предназначего для воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Мы провели предварительные испытания, провели войсковую апробацию. Получили достаточно серьёзный план развития от заказчика в этом направлении. И тот ОКР, который когда-то открыт, его надо завершать: планируем выйти на государственные испытания в этом году", — сказал он.