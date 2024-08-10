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Регион
10 августа, 15:29

Перепугавшая Запад новейшая самоходка "Лотос" станет на шаг ближе к передаче Армии России

Госиспытания самоходки "Лотос" начнутся уже в этом году

2С42 "Лотос". Обложка © cniitm.ru

2С42 "Лотос". Обложка © cniitm.ru

В этом году выйдет на государственные испытания новое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос", которое предназначего для воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Мы провели предварительные испытания, провели войсковую апробацию. Получили достаточно серьёзный план развития от заказчика в этом направлении. И тот ОКР, который когда-то открыт, его надо завершать: планируем выйти на государственные испытания в этом году", — сказал он.

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Переживать из-за нового аппарата за рубежом начали уже давно. Тревогу забила Польша. Там испугались, что ВС РФ планируют применить новейшее артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" для прорыва украинской обороны. Среди тревожных деталей там отметили способность самоходки десантироваться с воздуха и преодолевать водные преграды.

Наталья Афонина
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