В США признали тотальное превосходство Армии России по огневой мощи над всеми странами

Россия кратно превосходит другие страны по количеству артиллерийских систем. Даже Вооружённые силы США не могут сравниться с ВС РФ по этому показателю. Об этом сообщили в Forbes.

"У российских Вооружённых сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооружённых сил США", — сказано в публикации.