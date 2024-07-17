В США признали тотальное превосходство Армии России по огневой мощи над всеми странами
Forbes: У Армии России в три раза больше артиллерийских орудий, чем у ВС США
Россия кратно превосходит другие страны по количеству артиллерийских систем. Даже Вооружённые силы США не могут сравниться с ВС РФ по этому показателю. Об этом сообщили в Forbes.
"У российских Вооружённых сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооружённых сил США", — сказано в публикации.
Авторы материала пояснили, что Москва сумела грамотно сочетать самоходные советские гаубицы советской эпохи, такие как 2С19 "Мста-С", и современные системы, в частности 2С33 "Мста-СМ2". Кроме того, Россия смогла обеспечить свои ВС регулярными поставками боеприпасов, а также наладила их производство. Так, российский ВПК производит до 250 тысяч снарядов ежемесячно.
Ранее полковник ВС РФ Корольков заявил, что армия России не испытывает проблем из-за нехватки боеприпасов, так как оборонные предприятия работают в стране постоянно. Это в конце мая заметил и главком ВС Швеции Бюден, заявивший, что российский ВПК в одиночку производит больше оружия, чем весь Запад.
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